بدء صرف مرتبات يوليو 2022 للموظفين بالدولة غدًا

يبدأ أكثر من 4 ملايين موظف وعامل بـ 66 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة في صرف مرتبات شهر يوليو 2022 صباح غد الأحد 24 يوليو الجاري، وعلى مدار 5 أيام وفقا لكتاب دوري صادر عن وزارة المالية في نهاية الشهر الماضي.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو

ووفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية في نهاية شهر يونيو الماضي، يبدأ صباح غد الأحد، صرف مرتبات شهر يوليو الجاري بعدما قسمه الكتاب الدوري على عدة أيام.

وأكد الكتاب الدوري بدء صرف مرتبات يوليو 2022 للعاملين والموظفين بـ33 وزارة وهيئة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة صباح الأحد؛ تتنوع بين وزارات الصحة والداخلية والإسكان والتعاون الدولي والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.

وتواصل وزارة المالية صرف مرتبات يوليو 2022 بعد غد الاثنين لليوم الثاني على التوالي للعاملين والموظفين بـ33 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة، وأبرزها وزارت قطاع الأعمال العام والبيئة والزراعة والري والموارد المائية والتربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.

كما يصرف في نفس اليوم العاملون بوزارات المالية والعدل والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والآثار والتنمية المحلية.

وحددت وزارة المالية 3 أيام أخرى لصرف المرتبات لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ممن لم يتمكنوا من صرف المرتبات في الأيام السابقة على أن تنتهي الوزارة من الصرف 31 يوليو الجاري.

صرف المرتبات وفق الجداول المحددة

ونبهت وزارة المالية على المسؤولين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالتأكيد على الموظفين، إتاحة صرف المرتبات وفق الجداول المحددة في ماكينات الصراف الآلي منعًا للتزاحم والتكدس في إطار الإجراءات الاحترازية الني تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.