رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: أعراض الموجة السادسة تشبه نزلات البرد

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعراض الفيروس في الموجة السادسة خفيفة وتشبه نزلات البرد، وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك زيادة في إصابات كورونا ولكن هذه الإصابة 90% منها تشبه نزلات البرد، ومعظم الحالات المصابة بالفيروس حاليًا في مصر هي لفرعيات متحور أوميكرون التى تتسم بالسرعة الشديدة، وهناك خلطًا بين المواطنين واعتقاد بأن فيروس كورونا يختلف عن متحور أوميكرون، وهذا اعتقاد خاطئ.

المتحور الجديد من كورونا

وأكد الدكتور حسام حسني، أن جائحة فيروس كورونا ما زالت مستمرة، وعلى المواطنين ضرورة الاستمرار في الحصول على تطعيمات لقاح كورونا، والجرعة التنشيطية مهمة ضد المتحور الجديد، لافتًا الى أن الجرعة التنشيطية مهمة في تعزيز الجهاز المناعي ضد المتحورات الجديدة، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضرورة الحصول على اللقاح لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس.

إضافة عقار جديد لبروتوكول علاج كورونا

وأضاف «حسني» أنه من المقرر الإعلان عن تحديث بروتوكول علاج كورونا خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيدًا بالبروتوكول المصري الذي ساعد كثيرًا في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، لافتًا إلى إضافة عقار جديد، وعن تخصيص مستشفيات عزل لمصابي كورونا، قال إن جميع المستشفيات جاهزة لأي طارئ يمكن أن يحدث، والأطقم الطبية مستعدة لتشخيص كافة الحالات المختلفة من فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لتلقي كافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها من مصادرها الرسمية.