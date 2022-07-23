10 معلومات عن علاج البهاق الجديد.. كريم موضعي والنتيجة تظهر بعد 6 أشهر

بترقب واهتمام، يتابع العالم كل ما هو جديد حول العلاج الجديد لمرض البهاق، عقب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على كريم «ruxolitinib Opzelura» بنسبة 1.5% كعلاج لأكثر أشكال هذا المرض شيوعًا، وذلك وفقاً لبيان صادر عن شركة «Incyte» المصنعة للدواء، بحسب ما ذكرته مواقع أمريكية وعالمية.

معلومات عن علاج البهاق الجديد

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن علاج البهاق الجديد، والذي اعتمدته ووافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

1- علاج البهاق الجديد عبارة عن كريم يحمل اسم «Ruxolitinib».

2- هو الدواء الأول الذي يمكنه استعادة الصباغ في المرضى الذين يعانون من البهاق غير المقطعي.

3- وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على كريم «ruxolitinib» من «Incyte» للبالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق.

4- يمكن الدواء الجديد من إعادة اللون إلى المرضى الذين يعانون من البهاق.

5- ينتمي «Ruxolitinib» إلى فئة من العقاقير تسمى المثبطات.

6- يعتبر «ruxolitinib» المثبط الموضعي الوحيد المعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية.

7- قبل استخدام «ruxolitinib»، كان الدواء الوحيد المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج البهاق هو الأثير أحادي البنزيل من الهيدروكينون، والذي كان يعمل على إزالة الصبغة من الجلد لتوحيد اللون.

8- في خريف عام 2021، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سابقًا على مادة «ruxolitinib» لعلاج التهاب الجلد التأتبي الخفيف إلى المتوسط ​​«الأكزيما».

9- تعمل المثبطات من ذلك النوع عن طريق تقليل نشاط الجهاز المناعي، ما يمنع بعض الإنزيمات التي تسبب الالتهاب.

طريقة استخدام علاج البهاق

10- يستخدم المرضى كريم «ruxolitinib» مرتين يوميًا على المناطق المصابة، بحيث تغطي ما يصل إلى 10% من مساحة سطح الجسم، وقد يستغرق الأمر 24 أسبوعًا أو أكثر للأشخاص المصابين بالبهاق لرؤية نتائج مرضية.