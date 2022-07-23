23 يوليو.. الذكرى الـ70 لثورة غير بها الضباط الأحرار تاريخ مصر «فيديو»

«تمر الدولة المصرية فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وعلى ذلك فقد قمنا بتسيير أنفسنا وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدراتهم وفي خلقهم، وفي وطنيتهم»، هكذا جاء بيان الرئيس الراحل محمد أنور السادات في بيانه الأول لثورة 23 يوليو 1952، إذ تمر الأيام والسنوات حاملة بين طياتها أحداثًا وذكريات تبقى عالقة في الأذهان، وتفخر بها الشعوب، وذلك خلال تقرير تليفزيوني عرضته قناة «Extra news».

ثورة 23 يوليو .. يوم مجد وعزة المصريين

ويبقى يوم 23 يوليو عام 1952، أحد أهم أيام مجد وعزة المصريين، و تولدت الثورة المجيدة في عقول وضمائر نخبة من أبناء مصر في صفوف الجيش، اطلقوا على أنفسهم «الضباط الأحرار»، أدركوا أن إرادة مصر ليست بيد أبنائها وأنها تقبع تحت الاحتلال في حالة من الضعف، فعقدوا العزم على رجوع الوطن واستعادة كرامة شعبها.

الثورة نجحت في تحرير البلاد من الاستعمار البريطاني

ونجحت ثورة الثالث والعشرين من يوليو، في تحرير البلاد من الاستعمار البريطاني بعد مباحثات تخللتها عمليات فدائية جريئة على قوات الاحتلال في منطقة القناة ، وإجبار بريطانيا في نهاية المطاف على توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر عام 1954، وبعد أن حققت الثورة مبدأها الرئيسي وهو التخلص من الاستعمار، انطلقت لتحقيق واحد من اهم مبادئها وهو بناء جيش وطني متسلح بأحدث الأسلحة والمعدات.

الثورة سعت لإحداث تغييرات جذرية في كل المستويات

سعت الثورة لإحداث تغييرات جذرية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تظل ثورة الثالث والعشرين من يونيو مناسبة يستمد منها المصريون العزم والإصرار لتحقيق تطلعاتهم وآمالهم، لم يدرك العالم حين انطلقت شرارة الثالث والعشرين من يوليو أنها لم تقتصر على الحالة المصرية فحسب، وإنما ستمتد آثارها ليشمل القارة الأفريقية والمنطقة العربية، إذانًا ببزوغ حقبة تاريخية جديدة.

23 يوليو .. شرارة لحركات التحرر الإفريقي والعربي

تلك الحقبة التاريخية الجديدة تنعم فيها الشعوب بمكتسبها ويكون قرارها نابعًا من ارادتها الوطنية الخالصة، فانطلقت حركات التحرر الافريقي والعربي مسترشدة بما حققته الثورة المصرية الوليدة من إنجازات على أرض الواقع، وداعمة لكل الشعوب التي ترغب في الحرية والاستقلال، واستكمالا لروح ثورة يوليو تمضي الدولة المصرية بعزم في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات، من خلال إقامة المشروعات القومية الكبرى في كافة أرجاء الوطن.