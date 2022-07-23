المجلس القومي لذوي الإعاقة: ثورة 23 يوليو علامة فارقة في تاريخ الأمة

هنأت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو المجيدة.

ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد عظمة الجيش المصري في مساندة حقوق أبنائه

وقالت المشرف العام على المجلس، في بيان، إن ذكرى ثورة 23 يوليو تعيد إلى الأذهان وتؤكد عظمة الجيش المصري في مساندة حقوق أبنائه، وأنه الحارس الأمين على مقدرات الوطن، كما أنها بمثابة علامة فارقة في تاريخ الأمة، وسجل النضال الوطني للقوات المسلحة المصرية التي انحازت لمطالب وحقوق الشعب المصري العظيم.

مكتسبات لذوي الهمم في الجمهورية الجديدة

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي، تخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل في كل نواحي ومجالات الحياة وفي مقدمتها حقوق وكرامة المواطن ومن داخلها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ شهدت الأعوام السابقة عددا من المكتسبات لهم في إطار الدمج والتمكين لقضاياهم