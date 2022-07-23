فريدة الشوباشي: 30 يونيو الابنة الشرعية لثورة 23 يوليو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن ثورة 23 يوليو كانت نقلة نوعية في حياة المصريين، حيث عاشوا 2000 سنة في احتلال وقهر، لكن ثورة يوليو خلصت المصريين منه.

ثورة يوليو منحت المرأة المصرية حقها

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، من تقديم منى عبدالغني وإيمان عز الدين: «ثورة يونيو بنت ثورة يوليو التي منحت المرأة المصرية حقها واعترفت بكرامتها وكفاءتها».

وتابعت الكاتبة الصحفية أن أول وزيرة في مصر كانت بعد ثورة يوليو، وهي الدكتورة حكمت أبوزيد، وكانت أول نائبة في البرلمان من ثورة يوليو، ومن ثم فإن الثورة دفعت بسيدات مصر في المناصب الرسمية.

فريدة الشوباشي: تربيت في ظل ثورة يوليو

وأكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أنها تربت في ظل ثورة يوليو وكانت من محدودي الدخل، لكن الثورة منحتها الإحساس بأنها لا تقل عن أحد في طول مصر وعرضها، وأنها إنسان يجب أن يثبت جدارته.

وواصلت فريدة الشوباشي: «أنا مدينة بكل شيء حصلت عليه لثورة 23 يوليو والزعيم الخالد القائد العظيم جمال عبدالناصر، وأعتبر أن ثورة 30 يونيو هي الابنة الشرعية والحقيقية لثورة 23 يوليو، والدور الأساسي فيها كان للمرأة المصرية، ولن أمل من تكرار هذا القول لأنني أتحدث عن قناعتي، وكل الشباب الذي خرج ودافع عن مصر ووحدتها وأرضها وعِرضها كان الشباب الذي ربته المرأة المصرية».