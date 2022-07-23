«الصحة»: مصر خالية من جدري القرود حتى الآن.. ولدينا خطة لمنع دخوله البلاد

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية من جدري القرود، وهناك فريق كامل من قطاع الطب الوقائي يتابع الموقف الوبائي العالمي للفيروس، ولا داعي لحالة الخوف والقلق بشأنه لأنه لن يتحول إلى جائحة مثل كورونا، وهناك حالة من الاستعداد التام علي جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية وتحاليل من قبل الحجر البيطري لكافة الحيوانات لتأمين الوضع الوبائي لفيروس جدري القرود في مصر.

طرق العدوى بجدري القرود

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جدري القرود لا ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي فقط، بل من خلال التلاصق المباشر بشخص مصاب به بالفعل، وفترة الحضانة الخاصة بالفيروس تصل إلى 3 أسابيع، وهناك حالات الأعراض تظهر عليها وتختفي من تلقاء نفسها ولا تستدعي الدخول إلى المستشفيات، وحالات أخرى تحتاج إلى تلقي اللقاح، مطمئنا المواطنين بشأن توافر لقاحات جدري القرود.

توزيع تشخيص جدري القرود على مديريات الصحة

وأوضح عبدالغفار، أن التشخيص الطبي لفيروس جدري القرود تم توزيعه على مديريات الشؤون الصحية لتوضيح الفرق بينه وبين الجدري المائي والجديري، لافتا إلى أن الميزة الفارقة بين الثلاث فيروسات أن جدري القرود من أهم علاماته تورم الغدد الليمفاوية، وبعد ذلك يظهر الطفح الجلدي وارتفاع درجة الحرارة والسعال والصداع والتكسير في العضلات.

وفيما يتعلق بطرق الوقاية، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن تطهير الأيدي بصفة مستمرة وكذلك طهي اللحوم جيدا وعدم التعامل مع الحيوانات غير المعروفة أو الأليفة إلى الشخص من أهم طرق الوقاية والبعد عن الأشخاص المصابين بالعدوي، وعن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، أكد أنهم الحوامل والأطفال.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك خطة استعداد على مستوى محافظات الجمهورية لمنع دخول فيروس جدري القرود مصر قدر المستطاع، وهناك مراكز للرصد تتم متابعتها بشكل يومي وكتابة كافة التقارير والاطلاع عليها لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.