متحدث الصحة: انخفاض معدلات وفيات كورونا مقارنة بالإصابات «فيديو»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الدولة نجحت في توفير كل اللقاحات التي تم الاعتراف بها من جانب منظمة الصحة العالمية واعتمادها، وكذلك من هيئة الأغذية والدواء الأمريكية وهيئة الأدوية الأوروبية وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن مصر شهدت العديد من الإصابات بفيروس كورونا، لكن هناك استقرارًا في معدلات الحجز بالمستشفيات وانخفاض في معدلات الوفيات مقارنة بالإصابات.

وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، على قناة dmc، من تقديم سناء منصور وشيرين عفت، أنّ مصر بها كميات كبيرة متوفرة من لقاحات كورونا وسلسلة إمداد مستمرة، حيث نجحت الدولة في ذلك من خلال التوجيهات المباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير اللقاحات وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين المصريين.

لا توجد دولة في العالم تحدد جرعاتها على الرغبات فقط

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد دولة في العالم تحدد جرعاتها على الرغبات فقط، حيث تمنح الجرعات المتوافرة لديها للمواطنين لتحقيق الأمان الصحي، ومع ذلك وفرت الدولة المصرية كل أنواع اللقاحات المعترف بها عالميا تقريبًا، حيث يمكن للمواطنين المسافرين إلى الخارج الحصول على اللقاحات التي تشترطها المناطق والبلدان التي يسافرون إليها.

إلغاء شرط التسجيل المسبق منذ شهرين

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «ألغينا شرط التسجيل المسبق منذ أكثر من شهرين، وأصبح من حق أي مواطن تلقي اللقاحات فورًا»، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم الحصول على اللقاحات سنكون معرضين لتلقي العلاج في المستشفيات واستخدام أجهزة التنفس الصناعي وقد تحدث وفيات، وبالتالي فإن كل ذلك أخطر من الأعراض الجانبية للقاحات.