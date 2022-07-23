أعراض الإصابة بالمتحور الجديد من كورونا.. «الصحة»: خفيفة وتبدأ بالتهاب الحلق

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد من كورونا، موضحًا أنها تبدأ بالتهاب الحلق والصداع والسعال والكحة المصحوبة بالبلغم، والتعرق الليلي مع بعض الحالات المصابة بيه والقلق والإرهاق، لافتًا إلأى أن ارتفاع درجة الحرارة موجود ولكن لم يعد العرض الأول للإصابة بالفيروس.

أعراض الإصابة بالمتحور الجديد من كورونا

وتابع «حسني» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين الحصول على لقاح كورونا لمواجهة المتحور الجديد من كورونا، وتعزيز الجهاز المناعي للفيروس، من المتحورات المتعددة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن أعراض المتحور الجديد من كورونا خفيفة للغاية ويعود ذلك الى اللقاحات التى تحول الأعراض إلى خفيفة ومتوسطة بدلًا من شددتها التى شهدناها في بداية جائحة فيروس كورونا.

تحديث بروتوكول علاج كورونا

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا ليس له علاقة بمتحور كورونا الجديد أو أعراضه، والتحديث يأتي بعد اجتماعات عديدة للجنة العلمية لفيروس كورونا ورغبتها في إضافة مجموعة من الأدوية أو حذف أخرى لم تعد مهمة أو نتائجها ليس لها تأثير كما كنا نتوقع، على سبيل المثال، مشيدة بأهمية البروتكول العلاجي لفيروس كورونا ودوره في الجائحة ورفع معدلات الشقاء من الفيروس، مؤكدًا أنه خلال ساعات قليلة سيصدر البروتوكول وسيتم تدريب الأطباء عليه.

وناشد «حسني»، المواطنين بضرورة الحصول على لقاحات كورونا وخاصة الجرعة التنشيطية من اللقاح لتعزيز الجهاز المناعى، مؤكدًا أنه لا داعى للتخوف من اللقاح، العالم كله بياخد اللقاحات ونظرية التخوف من الأشياء الجديدة يجب أن تنتهي خاصة وأن اللقاحات لعبت دورًا كبيرًا خلال الجائحة وتقليل نسب التردد على المستشفيات.