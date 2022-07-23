الصحة العالمية: تسجيل 17 ألف إصابة بجدري القرود في 74 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، رفع حالة التأهب لأعلى مستوى في العالم لمواجهة فيروس جدري القرود، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقالت منظمة الصحة العالمية: «نستطيع السيطرة على مرض جدري القرود ووقف انتشاره».

التطعيم ضد جدري القرود لا يوفر حماية فورية من المرض

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن التطعيم ضد جدري القرود لا يوفر حماية فورية من المرض، منوهة إلى أنه تم تسجيل 17 ألف إصابة بجدري القرود في 74 دولة حتى الآن.

الصحة العالمية: يمكن وقف جدري القرود

ولفتت الصحة العالمية، إلى أنه يمكن وقف انتشار جدري القردة بالوسائل المتاحة حاليا.