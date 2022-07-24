كيف تتجنب الإصابة بفيروس جدري القرود بعد إعلان منظمة الصحة العالمية؟

أثار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس جدري القرود حالة طوارئ صحية الرعب عالميا بعد انتشار الفيروس في عدد من دول العالم، خاصة في الدول غير المتوطن بها الفيروس، فكيف يمكن تجنب الإصابة بفيروس جدري القرود؟

توجد عدة إجراءات على الفرد أن يتبعها لتجنب الإصابة بفيروس جدري القرود وفقا للمركز الطبي الأمريكي كليفلاند كلينك.

كيف يمكن تجنب الإصابة بفيروس جدري القرود؟

- تجنب ملامسة الحيوانات المصابة خاصة الحيوانات المريضة أو النافقة

- تجنب ملامسة الفراش والمواد الأخري الملوثة بالفيروس.

- الطهي الجيد لجميع الأطعمة التي تحتوي على لحوم أو أجزاء حيوانية.

- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.

تجنب الاتصال بالأشخاص الذين قد يكونون مصابين بالفيروس.

- ممارسة الجنس الآمن بما في ذلك استخدام الواقي الذكري وسدود الأسنان.

- ارتدِ قناعًا يغطي فمك وأنفك عندما تكون حول الآخرين.

- نظف وعقم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.

- استخدم معدات الحماية الشخصية عند رعاية الأشخاص المصابين بالفيروس.

ونظرًا لندرة جدري القرود، فقد يشتبه مقدم الرعاية الصحية أولاً في الإصابة بأمراض طفح جلدي أخرى، مثل الحصبة أو جدري الماء، لكن تضخم الغدد الليمفاوية عادة ما يميز جدري القرود عن غيره من الجدري.

تضخم الغدد الليمفاوية عادة ما يميز جدري القرود

ولتشخيص جدري القرود، يأخذ مقدم الرعاية الصحية عينة من نسيج القرحة المفتوحة ثم يرسلونها إلى المختبر لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (البصمات الجينية)، وقد تحتاج أيضًا إلى إعطاء عينة دم للتحقق من وجود فيروس جدري القرود أو الأجسام المضادة التي يصنعها جهاز المناعة

ووفقا للمركز الطبي الأمريكي فعادة ما يكون جدري القرود مرضًا محدودًا ذاتيًا تستمر أعراضه من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ويتحسن معظم المصابين بمرض جدري القرود من تلقاء أنفسهم دون علاج.