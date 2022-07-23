الصحة العالمية: نعمل على تطوير خطة مواجهة تفشي فيروس جدري القرود

بعد تسجيل أكثر من 17 ألف حالة إصابة بجدري القرود في 74 دولة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي فيروس جدري القرود، وخاصة في البلدان غيرال متوطن بها الفيروس.

وأثار تفشي فيروس جدري القرود القلق عالميًا تخوفًا من تكرار سينارية جائحة كورونا واللجوء لتدابير وقائية والعودة لقيود الإغلاق.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس جدري القرود في أمريكا وأوروبا أكثر من الدول الأخرى، منوهة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة انتشاره.

التطعيم يزيد فرص مواجهة تفشي جدري القرود

وأكد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن التطعيم ضد الفيروس يمكن أن يزيد فرص السيطرة على تفشي فيروس جدري القرود، إذ يبدو أن العلاج الوقائي للأفراد المعرضين لمخاطر عالية هو الاستراتيجية الأكثر فاعلية لاستخدام اللقاحات.

وأشار المركز الأوروبي إلى أن تعقب الإصابات بفيروس جدري القرود أقل فعالية أو غير عملي، منوها إلى أن تفعيل استراتيجية التلقيح يطرح تحديات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحصول على اللقاح.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه يجري العمل حاليًا على تطوير خطة المنظمة للاستعداد والاستجابة الاستراتيجية لجدري القرود، باعتبار هدفها العام وقف انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان.

احتمالية لانتقال الفيروس من البشر للحيوانات

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن المعروف أن العديد من أنواع الحيوانات معرضة للإصابة بفيروس جدري القرود في البيئة الطبيعية (على سبيل المثال، السناجب الحبلية، وسناجب الأشجار، والجرذان الجامبية، والزهور، والرئيسيات غير البشرية)، إلا أن هناك احتمالية لانتشار الفيروس من البشر، للحيوانات المعرضة للإصابة في بيئات مختلفة.