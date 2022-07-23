أيتن عامر تطرح البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة «توتا فروتا»

طرحت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة «توتا فروتا».

ونشرت أيتن عامر البوستر وعلقت علية قائلة: «البوستر الرسمي لـ أغنيتي الجديدة توتا فروتا استنوا البرومو الأول قريبًا Stay Tuned توتا فروتا».

أغنية خطافة الرجالة

وطرحت الفنانة أيتن عامر، منتصف مايو الماضي، أغنيتها الجديدة خطافة الرجالة عبر تطبيق أنغامي، والتي حققت نجاحا كبيرا وأعلى نسب مشاهدات عبر يوتيوب بسبب الطابع الكوميدي الذي تتمتع به الأغنية.

وعقب طرح أيتن عامر للأغنية حرصت على توجيه رسالة للفتيات عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتبت أيتن عامر قائلة: «أغنية خطافة الرجالة لكل بنت عندها واحدة مقضياها لايكات وقلوب لحد ميخصهاش، الأغنية موجودة دلوقتي تقدروا تسمعوها على منصة أنغامي كلمات أحمد علاء، وألحان نييس، وتوزيع زووم».

مسلسل مكتوب عليا

وتألقت الفنانة أيتن عامر، خلال السباق الرمضاني الماضي، خلال دور رقية في مسلسل مكتوب عليا الذي يجمعها بالفنان أكرم حسني، بالإضافة لعدد كبير من نجوم الفن أبرزهم هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

وحققت الأغنية الدعائية للمسلسل والتي تحمل اسم «ستو أنا» نجاحا جماهيريا حيث شاركت أيتن عامر الغناء مع الفنان أكرم حسني خلال الأغنية والتي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من طرحها.

فيلم عمهم

كما تشارك الفنانة أيتن عامر كضيف شرف في فيلم عمهم أمام الفنان محمد عادل إمام والذي يعرض حاليا في جميع دور العرض.

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.