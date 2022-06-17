الجمهور يشيد بـ«كليب» أيتن عامر الجديد «خطافة الرجالة»: رائع وتحفة

إشادات عديدة نالتها الفنانة أيتن عامر بعد ساعات قليلة من طرح كليبها الجديد خطافة الرجالة، والذي تدور قصته حول فتاه تحاول بشتى الطرق أن تبعد فتاة عن حبيبها بشكل كوميدي.

وجاءت تعليقات الجمهور علي الكليب كالتالي: «صوتك يأخد الروح من حلاوتة أما الكليب فكرته وتصويره حلوين جدًا وطبعا جمالك وهضامتك»، وقال تعليق آخر: «مبروك يا أيتن رجعتيني لجو الزوجة الرابعة ودورك اللذيذ»، وعلق آخر: «الكليب رائع وتحفة أوي».

أيتن عامر تروج لكليبها الجديد

وطرحت الفنانة أيتن عامر عبر قناتها بموقع يوتيوب كليب خطافة الرجالة.

أغنية خطافة الرجالة، من اشعار أحمد علاء، والملحن أحمد مصطفى، وكذلك الموزع «زوم»، وتقول كلماتها: «عينك يدب فيها رصاصة.. راحة جاية عليه.. زي ما بيقولوا عينيها فيه وتقول هاها.. عمالة تلفي وتحاولي. وتقولي لازوقي ولا ستايلي.. وأتاريكي عمالة تتحايلي عشان تشوفيه.. خطافة الرجالة حرصوا منها».

مسلسل مكتوب عليا

وشاركت الفنانة أيتن عامر خلال السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل مكتوب عليا، الذي جسدت خلاله دور رقية، وهي فتاة تقع في حب ابن خالتها «جلال»، الذي تحاول لفت نظره إليها بشتى الطرق ولكنه لم يتقبلها حتى حدث تحول في شخصيتها وأصبحت قوية؛ ليكتشف في النهاية أنها أقرب الأشخاص إليه.

وشارك في بطولة مسلسل «مكتوب عليا» مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.