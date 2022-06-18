أيتن عامر: «بحب النقد البناء وأستفيد منه وعمري ما بزعل»

وجهت الفنانة أيتن عامر الشكر للناقد طارق الشناوي والإعلامية راغدة شلهوب، في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «زي ما استفدت من نقد حضرتك سابقا، لازم أشكر حضرتك على ثنائك حاليا.. شكرا الناقد الكبير طارق الشناوى والإعلامية الجميلة راغدة شلهوب»، وذلك بعد حديثه عن أيتن خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

وتابعت أيتن عامر في تدوينتها: «بحب النقد البناء، وعمري ما بزعل منه بالعكس بستفيد أوي، وبشتغل على تجنب الخطأ وعدم تكراره، وبفرح لما حد بيقول عني كلام حلو ويشجعني».

طارق الشناوي: أيتن عامر ذكية ومرنة في التعامل مع الخريطة الفنية

وقال الناقد طارق الشناوي مع الإعلامية راغدة شلهوب، في وقت سابق الأسبوع الماضي في أحد البرامج التلفزيونية، إن أيتن عامر لديها ذكاء في التعامل مع الخريطة الفنية، موضحا: «عجباني مرونتها مع الزمن والخريطة، لديها مرونة في قراءة الخريطة وقناعة، لأنها تقبل الأدوار والتواجد في المساحة التي تعرض عليها وتناسبها، وهو ما يجعلها متواجدة بطريقة جيدة».

أيتن عامر تطلق «خطافة رجالة»

أطلقت أيتن عامر خلال الأيام الماضية الفيديو المصور لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان «خطافة رجالة» عبر قناتها على «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد علاء، وألحان أحمد مصطفى «نييس»، وإخراج زوجها محمد عز العرب.

وتعتبر «خطافة رجالة» هي الأغنية الثالثة التي تطرحها خلال العام الحالي، فكانت البداية مع أغنية «بناقص» في يناير الماضي، من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وفي مارس طرحت أغنيتها الثانية «كانت بتسهر» من كلمات آية عاطف وألحان نورهان البغدادي، كما شاركت أكرم حسني غناء «ستو أنا» التي جاءت ضمن أحداث مسلسل «مكتوب عليا»، والتي حققت نجاح كبير ونسب مشاهدات واستماع مرتفعة على المنصات الإلكترونية.