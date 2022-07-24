جلوبال تايمز: الصين قادرة على مواجهة جدري القرود كما احتوت كورونا

قالت صحيفة جلوبال تايمز الروسية إن الوقاية من فيروس كورونا في الصين تظهر أن البلاد قادرة على احتواء جدرى القرود بعد إعلان منظمة الصحة العالمية المرض كحالة طوارئ صحية عالمية.

وأوضح الخبراء الصينيون أنه على الرغم من انتشار فيروس جدري القرود ، إلا أنه يشكل حاليًا تهديدات منخفضة للصين نظرًا للإجراءات الفعالة لإدارة الوباء في البلاد

إجراءات الصين الصارمة يمكنها مكافحة الوباء

وقال قال لو هونجتشو، رئيس مستشفى الشعب الثالث في شنتشن، لصحيفة جلوبال تايمز، إن جدري القرود ينتشر بشكل رئيسي في أوروبا وأمريكا، والرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال هم أكثر عرضة للإصابة.

وأضاف لو هونجتشو أنه قد تكون هناك بعض الحالات الوافدة إلى الصين في المستقبل، لكن الاحتمال ضئيل أن يتسبب الفيروس في تفشي المرض حيث يمكن لإجراءات الصين الصارمة لمكافحة الوباء أن تفحص المرضى بشكل فعال وتضعهم تحت الحجر الصحي في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن تجربة الصين في الوقاية من وباء كورونا والسيطرة عليه أثبتت أن البلاد قادرة أيضًا على السيطرة على الأمراض المعدية الأخرى.

الفيروس قد يتصاعد ويمثل جائحة

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعلنت أن فيروس جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وهو أعلى مستوى تأهب لتفشي المرض بشكل متزايد، كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية نقلاً عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 16 الف حالة من 75 دولة مع خمس وفيات حتى الآن، ويعني هذا الإعلان أن منظمة الصحة العالمية تنظر الآن إلى تفشي مرض جدري القرود على أنه تهديد كبير بما يكفي للصحة العالمية مما يستدعي استجابة دولية منسقة لمنع الفيروس من الانتشار أكثر ومن المحتمل أن يتصاعد إلى جائحة ، وفقًا لشبكة سي إن بي سي.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن الإعلان لا يفرض متطلبات على الحكومات الوطنية، إلا أنه يعد بمثابة دعوة عاجلة للعمل، حيث يمكن لمنظمة الصحة العالمية فقط إصدار التوجيهات والتوصيات للدول الأعضاء.

وكشفت سي إن بي سي عن أن الدول الأعضاء مطالبة بالإبلاغ عن الأحداث التي تشكل تهديدًا للصحة العالمية، ولا يوجد سوى حالتين من حالات الطوارئ الصحية في الوقت الحالي، وجائحة فيروس كورونا، والجهود المستمرة للقضاء على شلل الأطفال، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية.