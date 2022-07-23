تاج الدين: بعض شركات الأدوية بدأت الاستعداد لتصنيع لقاح لـ جدري القرود

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن هناك رصد لحالات جدري القرود، بالإضافة إلى رصد للعلاج الذي يشمل شقين، الأول الأعراض التي يعاني منها المريض وبعض الأدوية الأخرى التي تستخدم للحد من زيادة حدة المرض او انتشاره أو مضاعفاته: «بمتابعتي هناك شركات تصنيع لقاحات بدأت الاستعداد لاحتمالية تصنيع لقاح جدري القرود».

جدري القرود قد يتسبب في وفيات

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON: «توجد مضاعفات جلدية ومضاعفات تنفسية ومضاعفات في جميع أجهزة الجسم، وقد يكون قاتلا، ولا يوجد أي مرض في العالم يكون مضمونا بنسبة 100%، فلدينا أبسط مرض قد يسبب وفيات، فهناك أمراض تسبب وفيات بنسبة 1% على سبيل المثال، وفي مرض جدري القرود قد تحدث وفيات حسب حدة الاعراض والتأثير على جسم الانسان خاصة أن بعض المصابين به من مصابي مرض الإيدز، وهذه الشريحة قد تواجه خطر مضاعفات المرض بما يؤدي للوفاة على سبيل المثال».

الأعراض الأولية

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إلى أنّ هناك أعراضًا أولية إذا شعر بها المريض عليه التوجه للطبيب، مثل طفح معين في الوجه ينتقل وينتشر في جميع انحاء الجسم ثم ينتشر بسرعة شديدة ويحدث تجمعات مائية في الجلد، وهي حبيبات بها ماء وإذا خرج السائل يصبح معديًا، بالإضافة لبعض الأعراض التنفسية، وأي مريض يعاني من أعراض تنفسية أو جلدية وارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو التهاب حلق أو إسهال لابد أن يلجأ للفحص الطبي حتى يتم التشخيص الصحيح؛ خاصة أن هناك أوبئة قد تتشابه في الحالات مثل كورونا رغم تراجع حدة وأعراض المرض.