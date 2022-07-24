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معهد إعداد القادة يشارك في حفل تكريم لأبطال من ذوي القدرات الخاصة

كتب:

أحمد أبو ضيف
12:57 ص | الأحد 24 يوليو 2022
جانب من المشاركة

جانب من المشاركة

شارك قيادات معهد إعداد القادة في حفل تكريم أبطال ذوي القدرات الخاصة من فريق منتخب مصر للبوتشيا وأبطال رفع الأثقال وأبطال ألعاب القوى، الذي تنظمه مؤسسة محبي مصر للتنمية والثقافة ونادي الإيمان الرياضي للمعاقين، الذي أقيم برعاية الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بنادي الكهرباء.

مظلة الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة على حرص مؤسسات الدولة بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لذوي الهمم وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على وضع مزيد من البرامج والخطط، التي تستهدف تمكين (ذوي الهمم).

فوج لذوي الهمم بالجامعات

وأعلن أن معهد إعداد القادة بصدد تنظيم فوج لذوي الهمم بجميع الجامعات المصرية تحت عنوان «مبدعون باختلاف».

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بقلم أحمد أبو ضيف