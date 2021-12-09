القوى العاملة: تعيين 894 شاباً منهم 5 من ذوى القدرات بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 894 شاباً، منهم 5 من ذوى الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم 1590 شابا.

وتلقى الوزير، تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، منها 26 ألف جنيه لـ13 عاملا منح مولود جديد، و4 منح زواج بمبلغ 12 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد العمال بمبلغ 10 آلاف جنيه، فضلاً عن تسجيل 21 عاملاً جديداً على المنظومة.

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 33 ترخيصاً من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

التفتيش على 119 منشأة في جنوب سيناء

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 119 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 44 شكوى عمالية وتم تسوية 5 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ10 شكاوى، و22 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 28 منشأة، وإعادة التفتيش على 65 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 11 محضراً للسلامة والصحة المهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوتين للتوعية وإجراء 36 قياسا ميدانيا.

متابعة الإجراءات الاحترازية في 800 منشأة

وقال «علم الدين» إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.