القوى العاملة تعلن عن توفير 171 فرصة عمل.. وتعيين 65 شابا من ذوى القدرات الخاصة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 2805 شباب، بينهم 65 من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 10489 راغب عمل، منهم 125 من ذوي القدرات، وتوفير 171 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أنه تم استخراج 2661 شهادة قياس مستوى مهارة، و2770 رخصة مزاولة مهنة، من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر يوليو الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 32 منشأة، وإعادة التفتيش على 89 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 27 محضرا، ومنح مهلة قانونية لـ 86 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالي، أوضح التقرير أنه تم التفتيش على 251 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 154 محضرا عماليا، وبحث 26 شكوى، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة بنحو 60 منشأة، وكذلك متابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت، للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 15455 عاملا مسجلا، بإجمالي 13 مليونا و845 ألف جنيه، واستخراج 401 شهادة قياس مستوى المهارة للعمال المسجلين، بواقع 29 ألفاً و667 جنيها، تحملت المديرية تكلفتها من حسابات رعاية تلك الفئة، فضلا عن صرف 1110 جنيها خدمات طبية لـ 3 عمال من المسجلين.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية باستخراج 12 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 9 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، تلقت المديرية 707 شكوى عمالية (فصل - مطالب)، تم تسوية 40 شكوى منها وديا، وإحالة 156 شكوى للمحكمة العمالية، و29 أحيلت لجهات أخرى، مع حفظ 73 شكوى، بينما 409 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.