الحكم على متهم في إعادة محاكمته بقضية «أحداث جامعة الأزهر».. بعد قليل

تنطق الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث جامعة الأزهر».

الحكم على المتهم اليوم

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، لجلسة اليوم الأحد، للنطق بالحكم، بعد أن استمعت لدفاع المتهم والنيابة العامة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

الاتهامات الموجهة للمتهم.. منها إحداث شغب

وكانت النيابة العامة، في وقت سابق، بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين، قد وجهت لهم تهما منها تنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر.

التلويح بالعنف

وأضافت النيابة العامة، في التهم التي وجهتها للمتهمين، تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة في 2013.