عاجل.. «يوتيوب» يحظر «سبوتنك» و«روسيا اليوم» الروسية في أوروبا

أفادت وكالة سبوتنك الروسية، عن قيام موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بحظرها وقناة «آر تي» الروسية، على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا.

وقالت الوكالة إن «يوتيوب»، أصدر بياناً أعلن فيه حظر «سبوتنيك» و«آر تي»، وجميع القنوات المتصلة بهما في أوروبا.

جوجل تحظر «آر تي» و«سبوتنيك»

وصرحت شركة Alphabet Inc التابعة لشركة «جوجل»، والتي تديرموقع «يوتيوب»، في بيان صدر عنها، إنّ موقع «يوتيوب» يحظر القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية «آر تي» و«سبوتنيك» في جميع أنحاء أوروبا بشكلٍ فعال، نظرًا للوضع المستمر في أوكرانيا.

ودخلت العملية العسكرية يومها السادس على التوالي، حيث خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلنا قيامه بعملية عسكرية ضد أوكرانيا، لمنع عسكرتها من الغرب، ولوقف تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي بالقرب من حدوده.