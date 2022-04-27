ارتفاع أسعار خام الحديد الصيني بعد تعهد الحكومة بقرارات إنعاش الاقتصاد

انتعشت أسعار خام الحديد بعد أن تعهدت الصين أكبر مُنتج لخام الحديد في العالم بمزيد من الدعم للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي تعرض للركود وتباطؤ النمو بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، وارتفعت الأسعار بنسبة 1.3% إلى 138.32 دولارًا لطن خام الحديد.

يأتي ذلك في أعقاب قرار بنك الشعب الصيني يوم الإثنين، بخفض كمية الأموال التي تحتاجها البنوك للاحتفاظ بها في احتياطياتها من العملات الأجنبية، في محاولة للمساعدة في الحد من انخفاض اليوان.

انخفاض السعر 9% يوم الإثنين الماضي

ويوم الإثنين، انخفض سعر المعدن بنحو 9% وسط مخاوف من انتشار سلالة أوميكرون سريع الانتشار في بكين، وكتب محلل السلع الأساسية في بنك الكومنولث الأسترالي، فيفيك دار، في مذكرة بحثية: «يأمل صانعو السياسات في حدوث هبوط طفيف، مما يساعد على استقرار الطلب على الوحدات في قطاع البناء العقاري، بينما من المتوقع أيضًا أن يرتفع الاستثمار في البنية التحتية في البلاد بشكل كبير هذا العام».

تحقيق استقرار الأسعار

وسبق أن قال رئيس مجلس الدولة الصيني «لي كه تشيانغ»، في اجتماع لمجلس الدولة يوم الإثنين الماضي، إن على البلاد أن تراقب التأثير الاقتصادي من العوامل المحلية والخارجية التي فاقت التوقعات، ويجب تنفيذ تدابير السياسة في النصف الأول لتحقيق استقرار الأسعار والأساسيات الاقتصادية.

وانخفضت العقود الآجلة لـ خام الحديد في بورصة داليان للسلع، لتسليم سبتمبر بنسبة 2.5% إلى 809 يوان بما يعادل 123 دولار أمريكي للطن، لتواصل الخسائر إلى الجلسة الثالثة.

الحكومة مستعدة لتحمل تباطؤ النمو في عام 2022

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية، إنها تتوقع تحفيز البنية التحتية، حيث يبدو أن الحكومة مستعدة لتحمل تباطؤ النمو في عام 2022.

وقالت جمعية الحديد والصلب الصينية يوم الإثنين الماضي، إن الاستهلاك الواضح للصلب في الصين في الربع الأول انخفض بنسبة 9.5% على أساس سنوي، لكنها تتوقع تعافي الطلب في النصف الثاني من العام.