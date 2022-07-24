تناولت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي موضوع كيفية توزيع مكافأة نهاية الخدمة عند وفاة أحد المستحقين قبل استحقاقها، وذلك في فتوى للدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الأسبق، إذ تمّ إعادة نشرها عبر الصفحة الرئيسية لموقع الدار الرسمي.

كيفية توزيع مكافأة نهاية الخدمة

وتلقت دار الإفتاء سؤالًا يقول: «حدّد أحد العاملين بالطلب الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة: زوجته، وأخته، و3 أبناء وابنة، بنسب معينة، وتُوفّيت زوجته حال حياته ولم يُعَدِّل ما جاء بالطلب. ثم تُوفّي المستفيد بعدها بسنة، فهل نصيب الزوجة يُقَسَّم على الأبناء فقط باعتبار أنهم الورثة الوحيدون لأمهم؟ أو تُقَسَّم عليهم وعلى الأخت المذكورة بالطلب؟»، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.

دار الإفتاء

وقال الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأسبق في إجابته على السؤال عبر موقع دار الإفتاء: الظاهرُ من السؤال أنَّ الزوج المشار إليه قد حدّد المستحقين للمكافأة التي ستصرف له في نهاية الخدمة، وعلى ذلك: فإنَّ أيّ واحد من هؤلاء الأشخاص لا يستحق نصيبه المحدد بالإقرار إلا إذا كان على قيد الحياة وقت استحقاق صرف هذه المكافأة.

وواصل شيخ الأزهر الأسبق قائلًا: «ولمَّا كان ذلك وكانت الزوجة المذكورة قد تُوفّيت بتاريخ سابق لوفاة الزوج، ومن ثمّ فإنها لا تستحق نصيبها المشار إليه بهذا الإقرار، لذا فإنَّ نصيبها المحدد يعودُ لبقية المستحقين جميعًا؛ وهم: الأبناء وكذا الأخت المذكورة، والمدونون في الإقرار الذي حدَّده الزوج المذكور، ويوزع عليهم حسب ما ورد بالإقرار، وممَّا ذُكِر يُعْلَم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم».