  روسيا: لا حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية بسبب «جدري القرود»

ذكرت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك روس بوتريبنادزور، اليوم الأحد، أنه ليست هناك أي حاجة لفرض إجراءات صحية إضافية في البلاد بسبب انتشار جدري القرود.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنه حتى أمس السبت تم تأكيد حالة واحدة للإصابة بمرض جدري القرود ويتلقى المصاب حاليا العلاج في مستشفى للأمراض المعدية، ولا تثير حالته الصحية أي مخاوف، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

تأكيد حالة واحدة للإصابة بمرض جدري القرود فى روسيا

وأضاف البيان أن السلطات الصحية الروسية تمكنت من تجنب انتشار المرض بفضل عزل المريض في وقته، مؤكدا أن روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع نقل العدوى من الخارج إلى البلاد.

كان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبرييسوس، قد أعلن أمس حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي مرض جدري القرود، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا التفشي يمثل خطرا معتدلا على جميع مناطق العالم، باستثناء أوروبا حيث يعد هذا الخطر مرتفعا.