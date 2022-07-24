الرئيس الأوكراني يعلن تحرك قواته إلى خيرسون الواقعة تحت سيطرة روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ القوات الأوكرانية تتحرك «خطوة بخطوة» في منطقة خيرسون بشرق البحر الأسود المحتلة أول مدينة أوكرانية وقعت تحت السيطرة الروسية

ويمكن للهجوم المضاد في خيرسون أنَّ يمثل تحولًا في المسرح الرئيسي للقتال، الذي كان المنطقة الشرقية من دونباس وفقًا لصحيفة «لجارديان» البريطانية.

القوات الأوكرانية تستولى على مستوطنات غير محددة في إقليم خيرسون

وقال معهد دراسة الحرب «ISW» في تقييمه، «من المحتمل أن تستعد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد في منطقة خيرسون أوبلاست ولكن من المرجح أن تكون الرؤية مفتوحة المصدر بشأن تقدم وتيرة الهجوم المضاد محدودة».

ووفقًا للمعهد، قال المستشار الأوكراني لخيرسون سيرهي خلان إنَّ القوات الأوكرانية استولت على مستوطنات غير محددة في إقليم خيرسون.

ودعا المدنيين الأوكرانيين إلى التزام الصمت بشأن تقدم الهجوم المضاد إلى أن تصدر السلطات الأوكرانية بيانات رسمية.

مقتل وإصابة 4 في دونيتسك خلال هجوم روسي

فيما أبلغ حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو، عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين في المنطقة خلال هجوم روسيز

كما قال كيريلينكو إنَّ القوات الروسية دمرت مدرستين في المنطقة خلال الليل.

وتابع في منشور على فيسبوك إنَّ المدارس كانت في كونستانتينيفشي وباخموتي، مشيرا إلى أنَّ روضة أطفال ومنازل خاصة أصيبت في قصف روسي.