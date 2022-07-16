تعرف على موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة والخاص

يعتبر موعد إجازة رأس السنة الهجرية، هو أول إجازة رسمية بسبب مناسبة دينية يحصل عليها المصريون، بعد انتهاء أيام إجازات عيد الأضحى المبارك 2022، والتي استمرت على مدار6 أيام من السبت 9 يوليو إلى الخميس 14 يوليو 2022.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية يحدده قرار رئيس الوزراء

ونصت مواد قوانين العمل المعمول بها في البلاد، على أن يكون موعد إجازة رأس السنة الهجرية، بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، وفقا لما نصت عليه هذه القوانين ومن بينها، قانونا الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 الخاص بأوضاع العاملين بالحكومة والجهازالإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، وقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 .

موعد إجازة رأس السنة الهجرية رسميا السبت 30 يوليو

ومن المتوقع أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار يوم الخميس 4 أغسطس 2022 إجازة رسمية، بدلا من موعد إجازة رأس السنة الهجرية الرسمي يوم السبت 30 يوليو 2022، لسابق نهج رئيس الوزراء بإصدار قرارات بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية التي يتصادف وجودها خلال أيام الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع الذي تكون فيه هذه الإجازة.

وتعتبر إجازة رأس السنة الهجرية، إجازة مدفوعة الأجر لمن يحصلون على هذا اليوم كإجازة رسمية، أما من يضطرون للحضور إلى العمل في يوم الإجازة لحاجة العمل إلى وجودهم في ذلك اليوم، فإن قوانين العمل نصت على حصول من يحضر للعمل يوم الإجازة الرسمية على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية، وذلك في القطاعين الحكومي والخاص.

إجازتان بعد رأس السنة الهجرية

وشهد عام 2022 حصول المصريين على العديد من الإجازات الرسمية بسبب مناسبات دينية وقومية، ومن بينها إجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، و الخميس 27 يناير بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، ثم الاثنين 25 أبريل بعيد تحرير سيناء، وشم النسيم، والسبت 30 أبريل حتى الخميس 5 مايو بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، ثم يوليو الذي شهد إجازات عيد الأضحى المبارك بداية من السبت 9 إلى الأحد 14 يوليو، ثم يتبعها الأسبوع المقبل إجازة ثورة 23 يوليو، ورأس السنة الهجرية، ثم إجازة ذكرى أكتوبر 1973، وأخيرا إجازة المولد النبوي الشريف.