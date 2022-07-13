تعرف على موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022

يبحث العاملون في القطاعين العام والخاص، عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022، عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك تزامنا مع نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تكون مدفوعة الأجر للعاملين.

وتستعرض «الوطن» موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022

يوافق موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022، للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري، وتعتبر آخر الإجازات الرسمية خلال هذا الشهر.

وتنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، غدا الخميس، بجانب الإجازات الرسمية يومي الجمعة والسبت للوزارات والمصالح الحكومية، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري عن موعد إجازة عيد الأضحى في البنوك المختلفة العاملة في مصر، لتبدأ من اليوم الأحد الموافق 10 يوليو، وتستمر حتى غدا الخميس 14 يوليو.

الإجازات المتبقية في 2022

ويتبقى 3 إجازات رسمية في هذا العام وهي كالتالي:

- يوم السبت 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو.

- شهر أكتوبر: الاحتفال بانتصارات حرب 6 أكتوبر.

- يوم السبت 8 أكتوبر إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.