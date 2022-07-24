بلاغ ضد مخرج «من القاهرة لباريس» بتهمة تبديد الأموال

تقدم المستشار ياسر قنطوش محامي المنتج راني مسحال، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المخرج أحمد خالد موسى، بتهمة خيانة الأمانة بسبب مخالفة التعاقد المبرم بينهما على تقديم فيلم «من القاهرة لباريس».

وقال ياسر قنطوش، في البلاغ المقدم ضد أحمد خالد موسى: «مقدمة من سيادتكم من راني نجيدة بصفته مدير شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني، ضد المخرج أحمد خالد موسى».

بلاغ ضد المخرج أحمد خالد موسي

وتابع البلاغ ضد أحمد خالد موسي: «شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني، شركة ذات مسؤولية محدودة وغرضها الإنتاج والتوزيع، وقامت بإنتاج العديد من الأعمال الفنية وتعاقدت مع شركة المشكو في حقه بتاريخ 23 مارس 2020، ليقوم بإخراج فيلم يحمل اسم مؤقت وهو (من القاهرة لباريس)، من إنتاج شركة دانا، وقد تم الاتفاق مع المشكو في حقه على أجر قدره مليون ونصف جنيه، وقام بتوقيع إيصال للشركة باستلامه المبلغ.

وأضاف البلاغ: «جريمة خيانة الأمانة من جرائم الاعتداء على الأموال المنقولة وتعريفها بأنها استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير في حوزته بمقتضى عقد من العقود الواردة بالنص، بخيانة ثقة المجني عليه في الجاني، الذي سلمه هذا المال على سبيل الوديعة وخان ثقته، واستولى عليه بنية تملكه».

تفاصيل البلاغ ضد أحمد خالد موسي

واختتم البلاغ: «نلتمس من سيادتكم صدور أمركم بتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة تبديد المبلغ النقدي المسلم له بموجب إيصال موقع منه لصالح الشركة الشاكية باستلامه مبلغ وقدره 500 ألف جنيه مصري بنية تملكه إضرارًا بالشركة».