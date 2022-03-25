هيفاء وهبي تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم «رمسيس باريس»: فتاة شعبية

تشارك الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في فيلم جديد بعنوان «رمسيس باريس» للمخرج أحمد خالد موسى، حيث صورت جزء من مشاهدها في العاصمة الفرنسة باريس، وتؤدي هيفاء وهبي شخصية فتاة شعبية بسيطة تدعي «حنين» تجد نفسها تتواجد في أوروبا، ولا تستطيع استيعاب تلك الصدمة، وذلك ضمن لقائها في برنامج «ET بالعربي».

وقالت الفنانة هيفاء وهبي إن تصوير الفيلم سوف يتوقف خلال الفترة الحالية، بسبب انشغال بعض أبطاله بتصوير أعمالهم المشاركة في سباق الدراما الرمضانية، الذي ينطلق خلال أيام، على أن يتم استئناف التصوير بعد ذلك في القاهرة.

حصرياً لـ ETبالعربي: تفاصيل شخصية #هيفاء_وهبي في فيلمها الجديد الذي تعلب فيه دور "حنين"، و التي تجد نفسها في فرنسا بالصدفة، الفيلم اخراج أحمد خالد موسى@HaifaWehbe pic.twitter.com/9CMLhoWBMw — ET بالعربي (@ETbilArabi) March 25, 2022

قصة فيلم «رمسيس باريس»

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صندوق يضم أداة سحرية تستطيع نقل الشخص الذي يستخدمها من مصر إلى فرنسا، وتنقلب الأمور رأسًا على عقب عندما يتم العثور على الصندوق من قبل مجموعة من الأشخاص ليجدوا أنفسهم في العاصمة الفرنسية، دون أن يفهموا ما حدث معهم، ويحاولون العودة مرة أخرى.

ويشارك في بطولة فيلم «رمسيس باريس» مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم مصطفى خاطر، حمدي المرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، أوس أوس ومحمد سلام، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

هيفاء وهبي تستعد لعرض «أشباح أوروبا» في مايو المقبل

ويعتبر «رمسيس باريس» هو العمل السينمائي الثاني للفنانة هيفاء وهبي بعد فترة طويلة من الغياب عن السينما، منذ آخر أعمالها في «حلاوة روح» عام 2014، والذي آثار موجة واسعة من الجدل وقت عرضه، حيث شاركت في فيلم بعنوان «أشباح أوروبا» للمخرج محمد حماقي وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وعباس أبو الحسن، وتعرض لسلسلة من التأجيلات حتى تحديد موعد طرحه في السينمات مايو المقبل.