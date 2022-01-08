محمد ثروت يعلن انطلاق تصوير فيلم «رمسيس باريس» مع هيفاء وهبي

كشف الفنان محمد ثروت بدء صناع فيلم «رمسيس باريس» تصوير أولى مشاهد العمل فى مدينة باريس بدولة فرنسا، موضحا كأحد أبطال الفيلم أن الفنانة هيفاء وهبي ستشارك بدور البطولة.

أبطال فيلم رمسيس باريس

ونشر الفنان محمد ثروت صورة لأبطال الفيلم عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام وظهرت فيها الفنانة هيفاء وهبي بجانب مصطفي خاطر وحمدى الميرغني وأوس أوس ومحمود حافظ والمخرج أحمد خالد موسي.

وعلق ثروت على الصورة التى نشرها قائلا «بسم الله الرحمن الرحيم فيلم رمسيس باريس».

يذكر أن فيلم رمسيس باريس كان قد تم الإعلان عنه فى أخر العام الماضي 2021، وبالفعل تواجدت الفنانة هيفاء وهبي فى مدينة باريس الأسابيع الأخيرة للتحضير لبدء التصوير.

محمد ثروت ينضم لفاتن أمل حربي

يذكر أن الفنان محمد ثروت انضم مؤخرا إلى مسلسل «فاتن أمل حربي» والتى تقدم بطولتة الفنانة نيللي كريم فى السباق الرمضاني لعام 2022 بجانب شريف سلامة وأحمد حاتم ووفاء عامر وعدد من الفنانين، وتجرب الشركة المنتجة التعاقد معهم خلال هذه الفترة، وهو من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل.

ومن ناحية أخرى يواصل ثروت خلال هذه الفترة تصوير باقي مشاهده فى الجزء الثالث من مسلسل اللعبة والذي يشارك فيه بجانب مي كساب وشيكو وهشام ماجد وبيومى فؤاد وأحمد فتحي وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامي مغاورى وياسر الطوبجي وعدد من الفنانين، وهو من إخراج معتز التوني والمقرر عرضه قريبا.

وجرى عرض جزئين من مسلسل اللعبة مؤخرا وحققا نجاحا كبيرا مع الجمهور وهو الأمر الذي دفع الشركة المنتجة لإنتاج الجزء الثالث.