«مؤمن» في دعوى رد الشبكة: «أخوها ضربني وأبوها هددني بالقتل»

أصوات عالية وشجار عائلي داخل منزل خطيبته كان يمكن إنهائه باعتذار بسيط، لكنه تحول لساحة عراك إذ ذهب ليعرف خطيبته خطأها ويطلب منها أن تعتذر لوالدته على أسلوبها معها، فوجد شقيقها يتدخل ويتشجار معه ورفض اعتذار شقيقته وضربه، ليقرر «مؤمن» فسخ الخطبة واستراد «الشبكة» ولكن خطيبته رفضت ذلك بحجة أنه هو من يريد الانفصال عنها دون رضاها؛ ليقرر في النهاية اللجوء إلى محكمة الأسرة وإقامة دعوى رد الشبكة.

شبكة قدرها 170 ألف جنيه

بعد عدة مشكلات بين الشاب وخطيبته، قرر فسخ الخطبة بينهما وأخذ حقوقه منها، لكنها رفضت أن ترد له «الشبكة» البالغ سعرها لـ 170 ألف جنيه، ودار بينهما شجار آخر وتهجم شقيقها عليه مرة أخرى لكن هذه المرة ذهب لقسم الشرطة وتنازل عن المحضر بعد أن توسلت له واعتذرت لوالدته، وبعدها رفضت رد شبكته بحجة أنه من فسخ الخطبة دون رضاها، وفقًا لحديث «مؤمن. ط» مع «الوطن».

ويحكي «مؤمن» تفاصيل تعرّفه على حبيبته قائلًا: إن بعد قصة حب دامت لأكثر من 3 سنوات، قرر أن يتخذ خطوة جدية بشأن علاقته العاطفية معها، وينفذ وعده لها بعد أن جهز نفسه للزواج، وكون نفسه واشترى شقة وجمع مهرها، وأخبرها بأنه يريد أن يتقدم لخطبتها، وقابلت طلبه بالترحاب والفرحة، لكن والدها طلب منه شبكة ومهر ومؤخر صداق أكثر من طاقته بمراحل، وبعد محاولات كثيرة وافق على تقليل المبلغ، واشترى شبكة بـ 170 ألف جنيه، وأقام حفل خطبة ضخم حضره عدد كبير من الأقارب والأصدقاء، وحددوا موعد الزفاف بعد عام.

تهديد بالقتل

«طول فترة الخطوبة كانت بتعامل أمي بطريقة مش كويسة، لكن أمي مكنتش بتشتكي منها في أي موقف، وكانت بتعاملها زي بنتها لأنها عارفة إني بحبها، لكن في مرة سمعتها بتكلم أمي بطريقة مش كويسة وبتعلي صوتها عليها، فاتخانقت معاها وطلبت منها تعتذر لولدتي لكنها تعندت معايا ورفضت، واتفاجأت بأسلوب أخوها معايا وضربني، وخلصنا الموضوع، وتاني مره روحت أطلب حاجتي رفضت وأخوها ضربني تاني ورحنا القسم واتنازلت بعد ما اعتذرت لولدتي، لكنها رفضت وقالتلي إني فسخت الخطوبة غصب عنها، وفجأه لقيت أبوها يهددني بالقتل واتخانق معايا وقالي ملكش حاجه عندنا»، وفقًا لرواية «مؤمن» لـ«الوطن».

دعوى رد شبكة

قرر الشاب العشريني في النهاية، أن يلجأ لمحكمة الأسرة بزنانيري وأقام دعوى رد شبكة حملت رقم 5180، بعد أن أثبت بمحاضر الشرطة وتقارير المستشفى تعدي والد خطيبته وشقيقها عليه.