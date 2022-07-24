«مكافحة الإدمان»: تقديم قروض بـ7 ملايين جنيه للمتعافين لبدء مشروعاتهم

قال الدكتور أحمد كتامي مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الدراسات أثبتت أن أحد أهم أسباب انتكاسة المتعافين من الإدمان هي عدم وجود فرص عمل، لذا تم التعاون بين الصندوق وبنك ناصر الاجتماعي في مبادرة «بداية جديدة»؛ لمنح المتعافين قروض صغيرة لمساعدتهم في بدء حياة جديدة.

تقديم قروض للمتعافين من الإدمان وصلت لـ 7 ملايين جنيه

وأضاف مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في مداخلته مع الإعلاميتين مها بهنسي وياسمين سيف، أنه حتى الآن تم تقديم قروض للمتعافين من الإدمان وصلت لـ 7 ملايين جنيه، وجميع المستفيدين منها حريصون على السداد وهو ما يؤكد ميلاد إنسان جديد ملتزم ومتحمل المسؤولية.

طرق التقديم للاستفادة من القروض

وأوضح «كتامي»، أن من يرغب في التقديم للاستفادة من القروض يجب أن يتوجه للأخصائي النفسي التابع للصندوق؛ لتحديد إذا ما كان مسؤولا وقادرا على إدارة مشروع.

وأكد مدير عام البرامج العلاجية، أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، أيقونة للشباب وله تأثير كبير عليهم والحملات الإعلامية التي يشارك بها مع الصندوق.