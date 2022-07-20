البحيرة تستعد لإنشاء أول مجمع طبي للصحة النفسية: يقدم خدمات علاج الإدمان

تفقد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حموده الجزار وكيل المديرية، والأستاذة الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان موقع مركز صحة الأسرة بإفلاقة بمركز دمنهور، تمهيدًا لإنشاء مجمع طبي يشمل «خدمات الصحة النفسية، خدمات علاج الإدمان، مركز علاج التوحد بمحافظة البحيرة».

علاج أبناء محافظة البحيرة

وجاء تنفيذ هذا المبني لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها، والمقيمين في منطقة غرب الدلتا بشكل عام، وبعد معاينة الموقع، توجه الوفد الوزاري لزيارة ديوان مديرية الصحة بالبحيرة.

الوقوف على توفير أماكن لعلاج الادمان

وجاءت زيارة ممثلي وزارة الصحة للوقوف على توفير أماكن مخصصة للطب النفسي، وعلاج الإدمان ومراكز تميز للتوحد، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية، للقضاء على مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

المجمع نقلة حضارية للبحيرة

وأكد الدكتور هاني جميعه، أن إقامة هذا المجمع على أرض البحيرة، يعتبر فخرًا لجميع أهالي البحيرة، بل للمحافظات المجاورة أيضًا، وهذا الصرح سيكون نقلة حضارية للمنطقة بأكملها، وليس لمحافظة البحيرة فقط.

الدولة تولي اهتماما للمنظومة الصحية

وذكر وكيل صحة البحيرة الدولة تولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بصورة دائمة ومستمرة، لتقديم وتوفير خدمات طبية فى كافة التخصصات، وخاصة الطب النفسي.

تعاون كافة الجهات المعنية

وأشار وكيل صحة البحيرة أن هناك تعاون دائم بين مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، وبين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء.

وذكر أن هذا التعاون أثمر عن نتائج كبيره متميزة، وتم تنفيذ الكثير من المبادرات لرفع الوعي بمخاطر التدخين وإدمان المواد المخدرة.