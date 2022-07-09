علاج الإدمان: زيادة تعاطى المخدرات خلال الأعياد والعطلات الرسمية

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- إن هناك عدة إجراءات وقائية يتخذها الصندوق لحماية متعافين الإدمان خلال فترة أيام العيد، مشيرا إلى أن هذه الفترة، تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان، الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل.

التعاطي خلال الأعياد يؤدى لانتكاسة متعافي الإدمان

أشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، في تقرير للصندوق، إلى أن هناك الكثير من الدراسات والأبحاث، تؤكد زيادة التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية، لافتا إلى أنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين.

تأجيل خروج المتعافين لحين انتهاء أيام العيد

فيما يتعلق بمتعافي الإدمان الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة لصندوق علاج الإدمان، ويتزامن خروجهم خلال أيام العيد، يجر تأجيل خروجهم، لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان‪.

استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان

أكد أنه جرى توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة، لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق، لافتا إلى استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023»، خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة.

خدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

أوضح أن خدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التي يقدمها، تتنوع بين توفير العلاج لمرضى الإدمان بشكل مجاني وفى سرية تامة، كما يتم توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، وتوفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، كما يتم توفير الخدمات العلاجية من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن، التي يصل عددها إلى 28 مستشفى ومركز علاجي متخصص فى علاج الإدمان بـ17 محافظة حتى الآن‪3

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الخدمات متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع دون توقف، إذ تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبي وخدمات الدعم النفسي، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة‪.‬