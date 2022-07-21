«القومي للسينما» يعلن فتح باب استقبال سيناريوهات خاصة بقضايا الإدمان

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، فتح باب تلقي سيناريوهات متميزة ذات أفكار خارج الصندوق، تدور أحداثها حول التوعية بخطورة الإدمان والمواد المخدرة، وأثارها السلبية، وكيفية تجنبها ومعالجتها وذلك استعدادا من المركز للبدء في إنتاج عدد من الأفلام التي تناقش تلك القضايا.

تسليط الضوء على قضايا الإدمان

طبقا لبيان صادر عن المركز القومي للسينما، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بتسليط الضوء لدى المجتمع والشباب بقضايا الإدمان وخطورته على الفرد والأسرة والمجتمع، وتكثيف جهود التوعية بخطورة الإدمان، لدى الفئات العمرية الأكثر عرضه لذلك، والتطرق إلى الآثار الصحية والنفسية والعقلية الناتجة عنه، إلى جانب المسألة القانونية، ونظرا للدور الفعال الذي تقوم به السينما من التوعية لمثل هذة القضايا بالمجتمع.

المركز القومي للسينما

على أن يجر تسليم عدد 3 نسخ من السيناريوهات المقدمة بمقر الإدارة العامة للإنتاج، التابعة للمركز القومي للسينما والتي يشرف عليها الكاتب مجدي الشحري.