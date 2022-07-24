استشاري أمراض نفسية: السعادة المبالغ فيها تؤدي إلى الوفاة

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الأمراض النفسية، إن متلازمة السعادة الزائدة هي أمر يحدث بالفعل للإنسان، فالسعادة المبالغ فيها تؤدي للوفاة في أحيان كثيرة، مثلها مثل الحزن الشديد، فمقولة «هموت من كتر الفرحة» صحيحة علميا.

اتزان المشاعر ضروري لتجنب التعرض لأزمات صحية

وأضاف استشاري الأمراض النفسية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر قناة «تن»، أن الاتزان في المشاعر ضروري لتجنب التعرض لأزمات صحية مفاجئة وللحفاظ على القلب، لافتا إلى متلازمة القلب المنكسر تؤدي للوفاة، ما يؤكد أن المبالغة في الفرح والحزن يتسبب في أعراض عضوية مثل ألم شديد في القلب واضطراب ضربات القلب واضطراب الأدرينالين بالجسم وهذه الأعراض ينتج عنها توقف القلب والوفاة المفاجئة.

متلازمة القلب المنكسر تضرب السيدات أكثر من الرجال

وأوضح استشاري الأمراض النفسية، في مداخلته مع الإعلاميتين مها بهنسي وياسمين سيف، أن متلازمة القلب السعيد ذكورية بشكل كبير ويصاب بها الرجال أكثر من السيدات، وعلى العكس متلازمة القلب المنكسر منتشرة بين السيدات أكثر من الرجال، موجها النصح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتحكم في مشاعرهم وتجنب الفرحة الزائدة للحد من التعرض لأزمات صحية.