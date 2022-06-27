حلول إيجابية من جمال فرويز لعلاج الأمراض النفسية: خلي ابنك تحت باطك

كشف الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، صفات فئة العصابيين في مرحلة المراهقة، قائلا إن صفاتهم هي العصبية والتوتر السريع، والمعاناة من الصداع الدائم، والشعور بآلام في البطن باستمرار، وقضم في ظوافر اليدين، وبالرغم من ملاحظة الأهل توتر الأبناء إلا أنهم لا يتقربون منهم.

مشكلتنا إننا بنفكر بتفكرينا مش تفكير أولادنا

وأضاف جمال فرويز، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن أول تفكير لشخص يعاني من ضغط سواء نفسي أو مادي أو تعليمي أو عاطفي هو التخلص من نفسه، وهذا معروف علميا بـ «تدهور سن المراهقة» ويؤدي للانتحار، وإذا حاول الانتحار، ولم يمت في النهاية يصف ما فعله بـ «التفاهة»، متابعا: «مشكلتنا أننا بنفكر بتفكيرنا نحن وليس بتفكيرهم هم».

وأشار إلى أن الاكتئاب قد يؤدي للانتحار، فهناك أشخاص يصابون بالاكتئاب لأن جسمه لم يستجب للعلاج من مرض ما مثل الفشل الكلوي أو الإيدز أو السرطان فيشعر بعدم وجود استجابة وعدم مساعدة المحيطين له أو وجود مساعدة نفسية تساعدة.

ولفت إلى أن هناك أنواع كثيرة من الاكتئاب منها الوجداني، وما بعد الولادة، وما بعد التقاعد، وتعاطي الأدوية، والدورة الشهرية، وأحيانا تكون عنيفة، ويسيطر على المريض فكرة التخلص من الحياة لأنها وسيلة النجاة باعتقاده، متابعا: «يقول أنا رايح لربنا مكان أحسن من اللي أنا فيه».

يجب احتواء الآباء لأولادهم

وأكد على ضرورة احتواء الآباء لأبنائهم عندما يتعرضون لمشكلات أو مواقف سلبية متابعا: «الأب والأم لو مركزين مع ابنه وعارفين أنه عصابي يحتويه، اتكلموا معاه واسمعوه، مش كل شوية انتقده، لما الولد يقول يا بابي دي حصلت مشكلة مع أهل خطيبتي متقولهوش أنت غلطان ما أنت اللي اخترت غلط، ياعم ابنك بيعرضلك مشكلة حلهاله مش تضغط عليه».

وأفاد بأنه يجب التحدث مع الأبناء والتقرب لهم وطرح حلول لمشكلاتهم، «الولد بيشتكي من زمايله الأب ميقولوهوش ما أنت السبب طول عمرك صحابك كذا، مش كده والله إهمد، الولد بيكلمك اسمعله اتكلم معاه قوله حاضر إديله ثقة في نفسه ونحل المشكلة ونكلم مع بعض خد إبنك تحت باطك وخفف عنه، كل القصة إن حد يسمعني».