خروج الفنان حمدي الوزير من المستشفى بعد إجراء جراحة في القلب

أعلن المخرج المسرحي حسن الوزير، خروج شقيقه الفنان حمدي الوزير من المستشفى، وذلك بعد إجراءه عملية دقيقة في القلب خلال الأيام الماضية، وخضوعه لأكثر من 8 أيام داخل الرعاية المركزة.

وكتب شقيق حمدي الوزير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا قال من خلاله:«نحمد الله حمدا كثيرا فقد غادر أخي حمدي الوزير المستشفى بعد إجراء عملية كبرى.. نشكر الله وكل من قدم الدعم لنا وزارة الدفاع والصحة وتوجيهات الدكتور عمر حلمي والدكتور خالد وهبة والجراحان المصريان العظيمان د.عماد حسين ود. محمد رزق».

كما وجه الشكر لنقابة المهن التمثيلية، قائلا:«وكذلك د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضائها والدكتور خالد منتصر.. وكل الأقارب والأصدقاء المتابعين لحالة أخي.. جزاكم الله خيرا».

سبب بقاء حمدي الوزير داخل العناية

وكانت مي الوزير، ابنة الفنان حمدي الوزير، كشفت سبب بقاء والدها 12 يوما داخل العناية المركزة، قائلة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن والدها حالته تتحسن لحظيًا، وسبب وجوده في الرعاية لفترة طويلة دامت لأكثر من 12 يومًا هو حدوث مضاعفات في وظائف الكلى، مطالبة من الجمهور الدعاء له بالخروج من المستشفى في أقرب وقت.

كما وجهت الشكر أيضا لنقابة المهن التمثلية، قائلة: «الفنان أشرف زكي والفنانة نهال عنبر بيتواصلوا معانا بشكل شبه يومي، معي وشقيقتي، وكذلك الفريق الطبي المُعالج له للوقوف على تفاصيل الحالة والاطمئنان عليه».