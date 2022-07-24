السيطرة على حريق نشب في منزل الفنان أحمد شاكر: «النزول سريعا رعب»

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في العمارة التي يقطن بها الفنان أحمد شاكر، والذي بدوره وجه الشكر إلى رجال المطافي وقوات الشرطة على مجهوداتهما للسيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

حريق منزل أحمد شاكر

ونشر أحمد شاكر، مقطع فيديو وصورا للحريق، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقًا: «الحمد لله رب العالمين على لطفه وستره وفضله، عدت مرة أخرى أنا وأسرتي للعمارة التي أسكن بها بعد هذا الحريق المروع ومعاناة النزول سريعا في هذا الرعب والبيات خارج المنزل ليومين».

وأضاف: «قدر ولطف (وكان فضل الله عليك عظيما)، كل الشكر لرجال المطافي ورجال الأمن على سرعة المبادرة»

معلومات عن أحمد شاكر

يشار إلى أحمد شاكر تنوعت أدواره بين التلفزيون والمسرح والسينما، وهو ابن المخرج الراحل شاكر عبداللطيف، اشتهر في تقديم مختلف الأدوار فلم يقتصر على تقديم شخصية معينة كان من أشهرها شخصية فريد الأطرش في مسلسل «أسمهان».

وحصل على جوائز كثيرة من مصر، وتولى منصب مدير عام المسرح القومي وأنتج المسرح في عهده عرضين مسرحيين حققا نجاحا كبيرا من خلالهما، وهما (يعيش أهل بلدي، والمتفائل)

كما كرمه العالم الكبير أحمد زويل بعد أداء دوره في مسلسل «رجل من هذا الزمان» الذي تناول السيرة الذاتية للعالم مصطفى مشرفة.

وحقق نجاحا كبيرا في مسلسل «الاختيار 2»، الذي جسد خلاله دور الضابط الخائن محمد عويس، حيث قدم فكرة خيانة الوطن والتآمر على صديق عمره الشهيد محمد مبروك.

«الاختيار 2»، تأليف هاني سرحان، وهو الجزء الثاني من العمل الذي حمل عنوان ملحمة البرث، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، وهو من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.