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البيت الفني للمسرح ينعى الدكتور كمال الدين عيد.. أحد رموز المسرح العربي

كتب:

إلهام زيدان
02:27 م | الخميس 14 يوليو 2022
الدكتور كمال الدين عيد

الدكتور كمال الدين عيد

نعى البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج اسماعيل مختار، الدكتور كمال الدين عيد، الناقد المسرحي وأستاذ مناهج الإخراج بأكاديمية الفنون، الذي رحل صباح اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا.

حياة غنية بالأعمال الفنية المسرحية والسينمائية

وقال البيت الفني للمسرح في بيان صحفي: «ينعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح؛ ببالغ الحزن والأسى المخرج والناقد الكبير الدكتور كمال عيد، الذي وافته المنية منذ قليل، بعد حياة غنية بالأعمال الفنية منها المسرحية والسينمائية، والمؤلفات والدراسات النقدية، منها إخراجه لمسرحيات (ثم تشرق الشمس، شفيقة ومتولي، الأراجوز، طبول في الليل)، والتي تعد من أهم العلامات في تاريخ المسرح المصري والعربي».

وأضاف البيان: «أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله و محبيه الصبر والسلوان».

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.