أعلنت السلطات الإماراتية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بمرض جدري القرود في الإمارات، اليوم، بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية.

وأكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية رصد 3 حالات إصابة جديدة في الإمارات بفيروس جدري القردة، مشيرة إلى أنّ تسجيل حالات الإصابة الجديدة بمرض جدري القرود يأتي وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

وفي الرابع والعشرون من مايو الماضي، أعلنت الإمارات تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد، فيما أعلنت في التاسع والعشرون من الشهر ذاته تسجيل 3 حالات أخرى بفيروس جدري القرود.

تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في الإمارات

وأوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أفراد المجتمع بضرورة اتباع كل إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات؛ لمواجهة انتشار جدرى القرود في الإمارات.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات، بأن الجهات الصحية بالدولة تجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكل الأوبئة والأمراض المعدية ومواجهة انتشار فيروس جدري القرود في الإمارات.

ودعت الصحة الإماراتية المواطنين الإماراتيين إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشددة على أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.

الصحة العالمية تعلن جدرى القرود حالة طوارئ صحية عالمية

وأعلنت منظمة الصحة العالمية ،فيروس جدرى القرود حالة طوارئ صحية عالمية،نظرا لانتشاره فى عدد من الدول الغير متوطم بها المرض

وأكدت منظمة الصحة العالمية،انه تم إبلاغها بـ17 ألف حالة إصابة بمرض جدرى القرود فى 74 دولة منذ يناير 2022 وحتى يوليو الجارى ،مطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشى الفيروس