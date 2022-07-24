«س وج».. كل ما تريد معرفته عن العملات الرقمية المشفرة

أصبحت العملات الرقمية المشفرة هدفا للعديد من الباحثين عن الثراء السريع، رغم ما تحويه هذه العملات من مخاطر جسيمة للمتعاملين بها، نظرا لعدم وجودها بشكل مادي، ولم يتم تغطيتها بأصول ملموسة، ولا يوجد عليها رقابه رسمية من قبل البنوك المركزية العالمية ولم يتم إخضاعها لأي سلطة سوى سلطة المتعاملين بها عبر الإنترنت.

ووفقا لما أعلنته منصة «TripleA» المعنية بالعملات المشفرة، في يناير الماضي، فإن هناك تعاملات كبيرة في مصر تتم من خلال العملات الرقمية المشفرة، حيث هناك حوالي 1.7 مليون سخص يمتلكون عملات مشفرة داخل الأراضي المصرية، محتلة بذلك المرتبة الأولى عربيا، قبل المغرب والسعودية والعراق واليمن.

البنك المركزي يحذر من تداول العملات المشفرة

وحذر البنك المركزي المصري مرات عديدة من تداول العملات المشفرة، وطالب المواطنين ضرورة الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن العملات المشفرة.

لماذا يمثل التعامل بالعملات الرقمية المشفرة مخاطر على مستخدميها؟

بحسب ما قاله خبير أمن المعلومات المهندس وليد حجاج، فإن العملات المشفرة يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها نتيجة للمضاربات العالمية التي تتم عليها، ولأنه لم يصدرها بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، وليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم.

كيف بدأت فكرة العملات الرقمية المشفرة؟

وتابع حجاج لـ«الوطن»، أن العملات الرقمية المشفرة انطلقت من فكرة التشفير وفك الشفرة، حيث يتم إنشاءها وتخزينها إلكترونيًا دون وجود سلطة إشرافية أو بنك مركزي يتحكم فيها، مشيرا إلى أنه لا يوجد لها كيان ملموس مثل العملات العادية الصادرة عن البنوك المركزية مثل الدولار والجنيه والريال.

كيف يتم إصدار العملات الرقمية المشفرة؟

يتم الإصدار عن طريق عملية تعدين العملات الرقمية Mining، وهي عملية معقدة وتتطلب حواسيب حديثة ومتطورة مما يجعلها كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ما هي المخاطر التي تمثلها العملات الرقمية المشفرة؟

وأشار «حجاج» لإلى أن العملات المشفرة تتميز بكونها مؤمنة وتمتلك خصوصية كبيرة ويصعب على الحكومات تتبعها، ما يجعل من الممكن استخدامها في المعاملات غير المشروعة داخل منتديات الإنترنت المظلم، وغسيل الأموال وتجارة الأسحلة والإتجار بالبشر.