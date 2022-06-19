«بيتكوين» تحقق أكبر خسارة لها وتهبط إلى 18 ألف دولار

بعد فترة من الانهيارات، سقطت أكبر العملات الرقمية بسرعة صاروخية صوب مستويات قاع جديد، حيث تنازلت بتكوين لبضع ساعات عن مستويات الـ18 ألف دولار بعدما خسرت مستويات الدعم المهمة عند 20 ألف دولار.

وقال موقع investing إن سعر البيتكوين انخفض لبضع ساعات إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع ديسمبر 2020، حينما سقطت أسفل مستويات الـ18 ألف دولار أمس السبت ثم ارتفع قليلا عقب ذلك، لتتخطى حاجز الـ18 ألف دولار، وبالرغم من ذلك فإن سعرها ما زال في خسائر كبيرة لأنه لم يعوض خسائر البيتكوين خلال الفترة الماضية.

انخفاض سعر بيتكوين 7%

وتنخفض بيتكوين الآن في حدود 7% نزولا إلى مستويات 18.3 ألف دولار بينما تتأرجح بين مستويات 17.7 ألف دولار ومستويات 19.55 ألف دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وتنخفض بيتكوين على مدار الأسبوع في حدود 35% بينما تخسر ما يقرب من 40% خلال 30 يوما، وعلى مدار 60 يومًا خسرت بيتكوين 55% بينما تفقد نحو 62% منذ بداية العام، وفقا لسعر العملة خلال لحظات كتابة التقرير.

نزلت القيمة السوقية للبيتكوين إلى مستويات 350 مليار دولار، أي أنّها تخلت منذ ذروتها التاريخية في نوفمبر الماضي عما يقرب من تريليون دولار حينما تجاوزت قيمتها السوقية مستويات الـ 1.3 تريليون دولار.

تراجع العملة الرقمية دون 18 ألف دولار

وتراجعت عملة البيتكوين، أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، دون مستوى الـ 18 ألف دولار جلسة أمس السبت لتصل الى 17.593 دولارا، قبل أن تقلص بعضا من خسائرها وتعود فوق الـ 18 ألف دولار في تعاملات اليوم.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق للأمريكتين لدى أوندا، كسر حاجز 20 ألف دولار يظهر انهيار الثقة في قطاع العملات المشفرة، وهذا ما نشهده في الآونة الأخيرة، ويوجد عدد كبير جدا من العملات المشفرة والبورصات التي تتعرض لضغوط مالية هائلة نظرا لزيادة تكاليف الاقتراض".

وقال كبير محللي السوق للأميركتين لدى أوندا أن البيتكوين سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر نوفمبر 2021 قرب 69 ألف دولار، لتخسر بذلك نحو 75 % مقارنة بأعلى مستوياتها.

وحققت بيتكوين أكبر العملات الرقمية سوقًا هابطة لأول مرة حيث تخلت حركة سعر بيتكوين عن الدعم البالغ 20 ألف دولار سقوطا إلى مستويات دون الـ 18 ألف دولار قبل أن ترتد فوقها خلال الساعات السابقة إلا أنها لا تزال تتكبد خسائر حادة.

وفقًا للبيانات من تريدينغ فيو انخفض سعر زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى أقل من 20ألف دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وحققت أيضًا سابقةً في تاريخها حيث انخفضت إلى ما دون أعلى مستوى في دورة التنصيف السابقة لأول مرة في تاريخها.