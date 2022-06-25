القبض على وكر لتعدين العملات الرقمية و«بيتكوين» في الإسكندرية 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص في القاهرة، لقيامه بتعدين العملات الافتراضية «بيتكوين»، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تعدين العملات الافتراضية المشفرة «بيتكوين»، واتخاذه من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

سقوط متهم بالاتجار في العملات الرقمية

وضبط المتهم وبحوزته جهاز تعدين عملات مشفرة مكون من 6 كروت شاشة و3 هواتف محمولة أحدهم مزود ببرنامج عبارة عن محفظة إلكترونية تستخدم فى تحويل العملات المشفرة إلى عملات نقدية، وبمواجهته اعترف باتخاذه من الشقة مكانا لتعدين العملات الافتراضية باستخدام الجهاز المضبوط بحوزته، وأن الهواتف المحمولة وما تحتويه من برامج يستخدمه في بيع وتداول العملات المشفرة وتحويلها إلى عملات نقدية، كما تم بإرشاده ضبط «شاشة كمبيوتر - كيبورد» من ضمن الأجهزة المستخدمة في التعدين.

ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من إحدى الشركات

كما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بالقاهرة، وضبط مرتكبو الواقعة، وتبلغ لقسم شرطة المرج في مديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بإكتشافه وجود كسر باب الغرفة الخاصة بالحسابات بالشركة ملكه الكائنة بدائرة القسم وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا بأنه نظراً لعملهما بالشركة محل البلاغ واحتفاظ أحدهما بنسخة من المفتاح الخاص بالباب الخارجي وعلمهما بمداخل ومخارج ومواعيد دخول وخروج العاملين بالشركة اختمرت في ذهنهما فكرة سرقتها.

وفي سبيل ذلك توجّها للشركة عقب انصراف العاملين، وتمكنا من الدخول باستخدام نسخة المفتاح وكسر الباب الخاص بغرفة الحسابات، وكذا كسر الخزينة الحديدية، والاستيلاء على المبلغ المالي، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي بمسكنهما، كما أرشد أحدهما عن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.