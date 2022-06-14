خبير تكنولوجيا المعلومات يوضح أسباب تراجع سعر عملة «بيتكوين» 

كشف المهندس محمد الحارثي خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، عن تراجع أسعار العملات المشفرة خلال الساعات الأخيرة، موضحا لـ«الوطن»، أن أشهر تلك العملات عالميا هي عملة بيتكوين التي تراجعت بنحو 11.55% لتصل إلى 22412.58 دولار، مشيرا إلى أن القيمة السوقية لعملة بيتكوين شهدت هبوطا حادا في التعاملات إلى 431,165 مليار دولار، مقابل 485.41 مليار دولار أمس الإثنين.

تجميد منصة سيلزيوس أعمالها نظرا للظروف الاقتصادية العالمية

وأضاف الحارثي، أن أحد أهم اسباب تراجع عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، هو تجميد منصة سيلزيوس أعمالها نظرا للظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، واضطراب سوق المال الذي ضرب عالم العملات الرقمية، موضحا أن منصة سيلزيوس هي شركة أمريكية متخصصة في إقراض العملات المشفرة لعمليات السحب والتحويلات.

واشار الحارثي أن الـ BITCOIN هي العملة الأشهر عالميا، ولم تتأثر منفردة، ولكن الانخفاض في العملات المشفرة أصاب السوق الذي بلغ حجمه نحو 1.12 تريليون دولار، بما يعادل نحو ثلث قيمتها في نوفمبر، بحسب تقارير عالمية متخصصة.

انخفاض إلى ما دون تريليون دولار

وتابع الحارثي، أن عملة البيتكوين تراجعت بنسبة 50 % منذ أن سجلت أعلى مستوى لها في نوفمبر الماضي، وتسبب إجراء سيليزيوس في تراجع في العملات الرقمية إذ انخفضت قيمتها إلى ما دون تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير من العام الماضي، وهو ما أدى تراجع بمقدار 14 % في قيمة أكبر العملات الرقمية BITCOIN .

وأشار إلى أن هذا اليوم يعتبر يوما أسود على سوق العملات الرقمية، مشيرا الى أن شركة سيليزيوس قالت في تدوينة لها إنها جمدت عمليات السحب والتحويلات بين الحسابات لتثبيت السيولة والعمليات بينما نتخذ خطوات للحفاظ على الأصول وحمايتها.