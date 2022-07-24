حساب توفير الجوائز من بنك الإسكان والتعمير.. اعرف الشروط والمميزات

تواصل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، جذب المزيد من العملاء من خلال تقديم خدمات ومنتجات مميزة للعملاء، ومن بين هذه المنتجات حسابات التوفير المختلفة التي تقدمها البنوك.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور مميزات حساب التوفير ذو الجوائز العادي والإلكتروني للشباب والأطفال الذي يقدمه بنك التعمير والإسكان.

مميزات حساب التوفير ذو الجوائز العادي والإلكتروني للشباب والأطفال:

- فتح الحساب بحد أدنى 100 جنيه.

- يصدر الحساب باسم الأطفال أو الشباب (أقل من 21 عامًا) بولاية الولي أو الوصي.

- للولي حرية التعامل على الحساب من خلال حساب التوفير الإلكتروني وإتمام السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي.

- يمكنك الحصول عبر هذا الحساب على وحدة سكنية من الوحدات المتوفرة لدى البنك.

- يجوز الاقتراض بضمان الحساب حتى 90٪ من قيمته بإجراءات ميسرة.

- يحتسب معدل عائد سنوي حسب شرائح المبلغ اعتباراً من أول الشهر التالي للإيداع (ويضاف في 31 ديسمبر من كل عام).

- يتمّ السحب على الجوائز كل 6 أشهر للدفتر الذي يصل رصيده إلى 100 جنيه مصري وتتمثل في الآتي:

الجائزة الأولى شقة قيمتها (200 ألف جنيه) ويجوز صرف الجائزة نقداً.

الجائزة الثانية مقدم وحدة سكنية قيمتها (100 ألف جنيه) ويجوز صرف الجائزة نقداً.

الجائزة الثالثة مقدم وحدة سكنية قيمتها (50 ألف جنيه)، ويجوز صرف الجائزة نقداً.

المئات من الجوائز النقدية الأخرى تتراوح قيمتها بين 250 جنيهًا إلى 1500 جنيه مصري.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب:

- مستند تحقيق شخصية رسمي - بطاقة رقم قومى للولي الطبيعي أو الوصي - جواز سفر للأجانب المقيمين.

- مستند تحديد محل إقامة (فاتورة كهرباء - وفاتورة مياه - وفاتورة تليفون).

- مستند إثبات جهة العمل يصدر من إدارة رأس المال البشري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

- نموذج التوقيعات الخاص بالعميل (بالولي الطبيعي أو الوصي).

- شهادة ميلاد الطفل.

المصاريف والعمولات:

- دفتر توفير الأطفال والشباب ذو الجوائز الحد الأدنى لفتح الدفتر (100 جنيه).

- مصاريف فتح الحساب (لا يوجد).

- مصاريف إغلاق الدفتر (50 جنيهًا).