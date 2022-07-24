البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 23 مليار جنيه اليوم

أعلن البنك المركزي المصري عزمه طرح أذون خزانة بالعملة المحلية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 23 مليار جنيه اليوم الأحد، لصالح وزارة المالية التي تستخدم الحصيلة في سد نفقات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

أذون خزانة أجل 91 و273 يومًا

ووفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على الإنترنت، أعلن البنك عن نيته طرح أذون خزانة بالعملة المحلية تصل قيمتها إلى 23 مليار جنيه تتوزع بين أذون خزانة أجل 91 يومًا وأذون خزانة 273 يومًا.

أذون وسندات الخزانة

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري يطرح اليوم الأحد الموافق لـ 24 يوليو الحالي، أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار جنيه على أن يستحق موعد سدادها في 25 أكتوبر من العام الحالي بالإضافة إلى طرح أذون خزانة أجل 273 يومًا بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه على أن يستحق موعد سدادها في 25 أبريل 2023.

وزارة المالية تدبر على مدار العام المالي عجز الموازنة العامة للدولة عبر عدة مصادر يأتي في المقدمة منها طرح أذون وسندات خزانة ذات آجال مختلفة تبدأ من 91 يومًا وحتى 364 يومًا، إذ أن أذون الخزانة لا تزيد مدة استحقاقها عن العام في المقابل تطرح أيضا سندات خزانة بآجال متعددة تبدأ من عامين وحتى 30 عامًا، وتعد البنوك العاملة في السوق المحلي أبرز المشترين لأذون وسندات الخزانة أحد أبرز أداوت الدين الحكومية باعتبارها ذات أسعار فائدة جيدة، علاوة على أن ضامنتها من الحكومة المصرية بشكل مباشر.