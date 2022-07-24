اليوم.. بدء صرف مرتبات مرتبات يوليو 2022 بـ33 وزارة وجهة حكومية

تبدأ صباح اليوم الأحد وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2022 الحالي للعاملين والموظفين بنحو 33 وزارة وجهة وهيئة ومديرية تابعة للجهاز الإداري للدولة ثم تواصل الصرف للعاملين بـ 33 وزارة أخرى غداً الإثنين الموافق لـ25 يوليو الحالي.

وبحسب الكتاب دوري أصدرته وزارة المالية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي حددت خلاله مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر على التوالي

وقسمت وزارة المالية وفقاً للكتاب الدوري مواعيد الصرف في الأشهر الثلاثة لتكن على مدار 5 أيام وفقاً للتوزيعات الجغرافية ومراعاة لعد العاملين في كافة الوزرات ومنعا للتزاحم والتكدس على الصرف وخاصة على ماكينات الصراف الآلي في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة جائحة كورونا المستمرة منذ ثلاث سنوات .

صرف مرتبات العاملين بـ33 وزارة صباح اليوم

ووفقاً للكتاب الدوري يبدأ العاملون والموظفون بـ 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات يوليو 2022 صباح اليوم الأحد على أن يبدأ غدا الإثنين الموافق لـ25 من نفس الشهر العاملون والموظفون بـ الـ33 وزارة الأخرى صرف مرتبات يوليو 2022.

انتهاء صرف المرتبات يوم الأحد المقبل

وحددت وزارة المالية ثلاثة أيام أخرى لصرف المرتبات في حال عدم قدرة العاملين بـ 66 وزارة على الصرف يومي الأحد والأثنين إذ يمكنهم صرف مرتبات يوليو 2022 أيام 26 و27 و31 يوليو الجاري

وطالبت وزارة المالية من خلال كتابها الدوري المسؤولين بكافة الجهات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة بالتنبيه على الموظفين والعاملين لديها بإتاحة صرف مرتبات يوليو 2022 في ماكينات الصراف الآلي وفقاً للمواعيد المحددة سلفاً لمنع التزاحم والتكدس والحد من التجمعات في دواوين الوزرات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.