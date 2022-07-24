مسؤولو اليابان يتخذون إجراءات سريعة لمواجهة انتشار كورونا

قالت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية إن المسئولين المحليين داخل اليابان يكثفون جهودهم للتعامل مع الحالات المتزايدة للإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت الصحيفة، في تقرير لها، أنَّه من المقرر خلال اجتماع الرابطة الوطنية للحكام يوم الخميس المقبل، سيناقش حكام المقاطعات المقترحات المقدمة إلى الحكومة المركزية حيث يُعتقد الآن أن متغير «BA.5» المتحور من أوميكرون يمثل ما يقرب من 100٪ من حالات فيروس كورونا الجديدة في البلاد.

معدل إشغال أسرة المستشفيات لمرضى كورونا 77.1% في أوكيناوا

وأشار التقرير إلى أنَّه يوم الخميس الماضي، أعلن حاكم أوكيناوا ديني تاماكي حالة الطوارئ الطبية للمحافظة، وطلب من السكان المحليين الامتناع عن زيارة مستشفيات الطوارئ لعلاج مرض خفيف أو اختبار كورونا.

كما طُلب من السكان المحليين التأكّد من أن تناول الطعام الجماعي يقتصر على 4 أشخاص لمدة ساعتين أو أقل حتى في أماكن الأكل والشرب المعتمدة على أنها تتخذ تدابير كافية للوقاية من العدوى، وبالإضافة إلى ذلك، سعى الحاكم إلى تأجيل الفعاليات المتعلقة بتقديم الكحول، إذ بلغ معدل إشغال أسرة المستشفيات لمرضى كورونا حوالي 77.1% في أوكيناوا.

محافظة كوماموتو تعتمد العمل بـ50% وتخطط لزيادة العمل عن بعد

وأضاف التقرير أنَّه في مؤتمر صحفي، أعلن حاكم محافظة كوماموتو إيكو كاباشيما عن سياسة خفض عدد العمال المتنقلين إلى النصف باستثناء مراكز الصحة العامة ومكاتب الاستجابة للكوارث وبعض أماكن العمل الأخرى.

وقال مسؤول كبير في حكومة محافظة كوماموتو، إن هناك زيادة هائلة في حالات فيروس كورونا الجديدة في مختلف الأعمار، متابعا أن هناك حدود للتدابير التي تستهدف الأسر والمرافق الخاصة بكبار السن فقط.

وتخطط حكومة محافظة كوماموتو لزيادة العمل عن بعد اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل مع إرسال عمال الدعم إلى مراكز الصحة العامة للاستعداد الكامل للوضع الحالي للعدوى الشديدة.